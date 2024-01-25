PGA／首輪繳完美表現 俞俊安農保公開賽獨居領先

前一站打出並列第3佳績，台灣旅美高球好手俞俊安今天在農保公開賽（Farmers Insurance Open）首輪繳出完美表現，以8鳥、零柏忌的64（-8）桿獨居領先，挑戰生涯PGA首冠有好的起步。

25歲的俞俊安曾是世界排名第一的業餘選手，前一站美國運通高球賽以2桿之差錯過金盃，但並列第3仍平生涯PGA最佳演出，轉戰聖地牙哥的托瑞松球場延續好手感，首輪抓下8隻小鳥，以1桿之差成為領先者。

俞俊安今天從後9洞出發抓下5鳥，轉場後再進帳3鳥，且沒吞下任何柏忌，第二個美巡賽際首度在18洞打完取得領先。

「上周差一點點，周日最後一洞吞下柏忌，但是我一直打得非常好，並且希望繼續保持這股氣勢。」俞俊安說，和桿弟討論取得共識，開球必須開上更多球道，「我確實已經打得很好，所以不用試著打出最遠的距離，只要打上很多球道就好，這就是計劃。」

「果嶺有點凹凸不平，但我就是試著盡我所能，做出最好的擊球，就像我今天所做的那樣。我感覺很好，期待明天。」俞俊安說。

俞俊安挑戰生涯首冠前，台灣只有2選手曾在美巡賽奪冠，包括1987年洛杉磯公開賽的陳志忠以及2019年RBC傳承賽的潘政琮。