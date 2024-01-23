足球／女足發展要「從專業到職業」 足協擬辦國際賽

去年5月接下中華女足兵符，香港籍總教練陳曉明今天在台灣女子足球報告及發展計畫座談會分享新賽季展望，中華足協副秘書陳亮辰及技術總監與陳永盛也一同出席，宣布今年計畫舉辦國際友誼賽，同時努力爭取2026年U17世界盃，全面提升足球在國內的能見度。

中華女足在去年總共進行了14場正式國際賽，取得7勝1和6負的成績，陳曉明分享，東亞盃雖以0：5敗給北韓隊，但中華隊球員非常專注，戰術系統也執行得好，雖輸球卻是印象十分深刻的一場比賽。

陳曉明不諱言，目前世界排名42的中華女足，和亞洲一級強隊如日本、南韓、北韓等有距離，但和第二級的菲律賓、泰國、越南和烏茲別克等隊實力接近，但抗壓性有進步空間，速度、爆發力也需要全面加強。

陳曉明進一步說明，除了基礎訓練，更重要的其實是台灣整體女足系統化的組成，「從專業到職業」是計劃的核心概念，需要從「青少年梯隊及青訓」、「木蘭訓練及比賽」、「成年國家隊訓練及比賽」著手，也盼國家隊能有完整的教練團隊，全心投入國家隊。