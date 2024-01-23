PGA／單輪10博蒂 俞俊安並列第3

我國旅美高球好手俞俊安，美巡賽新賽季第二站就打出佳績，昨在美國運通菁英賽最終輪狂抓10鳥，一度和領先者差1桿，可惜最後第18洞吞下單日第一個柏忌，錯過爭冠機會，並列第3仍追平個人美巡賽最佳戰績。

俞俊安2014仁川亞運除和隊友潘政琮、高藤和王偉倫一起打下團體金牌，當時年僅16歲的俞俊安還打下個人銅牌；2021年他轉入職業，2022到23年賽季成為美巡賽菜鳥，第一個PGA賽季就有3場打進前10名，百慕達錦標賽並列第3是生涯最佳表現。

前三輪都繳出66（-6）桿的俞俊安，三輪打完並列第12名，昨天決賽輪他火力全開，前9洞就有6鳥進帳，轉場後又進帳4鳥，排名一路上竄，一度和位居領先的美國選手鄧拉普只差1桿，可惜最後第18洞吞下柏忌，最終以63（-9）桿的單場次佳成績完賽，總桿數261（-27）桿並列第3。

「我很高興能打出單輪負9桿的成績，這超出了我的預期。」單輪10個博蒂創生涯最佳的俞俊安提到，最終吞下柏忌，十分遺憾，但整體揮桿、推桿感覺都很好。