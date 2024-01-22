高球／日立盃3Power高球賽 TPGA聯軍豪取賽史首冠

「2024日立盃高爾夫球賽」結合國內高球三大職業協會TLPGA台灣女子職業高爾夫協會、TPGA台灣職業高爾夫協會、TSPGA台灣長春職業高爾夫協會，以「3 Power」集結女子、男子、長春最強選手組隊開打。日前假東華高爾夫球場進行全台首場的跨協會公益對抗賽，力拚總獎金台幣300萬元，冠軍獎金更達150萬元，同時也全力爭取本年度MVP殊榮。

這項國內有史以來單日比賽紀錄獎金最高的賽事，開打前便話題十足；以隊長之姿領銜相抗的首先是女子隊的旅日好手蔡佩穎/王莉甯，對抗男子隊的台灣一哥林文堂/陳裔東，以及地主東華球場總經理陳志明/呂雅惠；第二組則是名符其實的旅美名將對抗戲碼，同組出發的分別是在美國、台灣、中國大陸累積共九座冠軍及一項金氏世界紀錄認證的李旻搭檔石澄璇、「雙鷹球王」陳志忠/美巡女將第一人鄭美琦、以及亞運銅牌洪健堯/謝繼賢。在吸睛度不遑多讓的第5組則是台灣獎金后張雅淳/陳伶潔，對抗去年蟬聯台巡獎金王的詹世昌/李玠柏，與代表長春隊出征的「小巨人」翁永田/黃璧洵上演世代相抗的精采戲碼。

儘管比賽時台北林口地區驟降的氣溫與午後偶然的陰雨，卻絲毫不影響三大協會共30位菁英選手的高昂鬥志與球技發揮，甚至三支隊伍戰到第二階段還出現白熱化的激烈對抗。最終男子隊靠著詹世昌/李玠柏搶下的4積分，以及高藤搭檔張哲瑜的3積分力保於該組並列第一名，讓台灣職業高爾夫協會以總積分22.5分之姿青史揚名，成為本大賽首支冠軍隊伍，並取得台幣150萬元冠軍支票。

賽後男子隊隊長林文堂表示：「賽前我就盡量先培養好隊員默契，當然場上也會出現些微狀況，例如跟我同組的陳裔東一開始有點緊張，但逐洞下來仍能保持一定水準；我的話感覺今天狀態都還可以，開打之前我也很清楚男子選手不論是技術層面或心理素質都相當到位，畢竟大家接觸高爾夫賽事的經驗都很豐富，甚至我自己也在高球累積達45年的歷練。」

對於冠軍隊最終遴選高藤成為本屆最有價值球員，林文堂亦感到實至名歸：「之前大家都想推舉我成為本屆MVP，但我覺得這項殊榮應該要頒給今天表現最好的球員，畢竟三組廝殺到最後還滿競爭的，但好在高藤在下午出發後先射了一隻老鷹，最後一洞關鍵一推又能順利搶鳥，讓最後一組的詹世昌與李玠柏能無後顧之憂的穩穩保住勝果。」

獲頒為首屆最有價值球員的高藤也感到收穫豐碩：「我和張哲瑜在本周四便一起練球，早上第一洞開始就滿順利的，各自發揮所長。雖然今天變低溫，但身體還是一直保持火熱，加上東華球場一直是自己熟悉的場地，所以即使是氣候驟變也影響不大。」

打了一整天好球的女子隊，最後則以總積分屈居第二名；隊長蔡佩穎對於參與這項史無前例的賽事感到與有榮焉：「隊友們都表現的很不錯，尤其跟我同組的王莉甯到下午第六洞直接把球切進，真是太厲害了。我們兩個今天都配合的不錯，我屬於比較會打安全球的，莉甯屬於比較攻擊型的，一攻一守，我善於守住平標準桿，她則在機會來到時搶鳥，所以今天收穫還不錯。」女子隊賽後也獲得大會提供的新台幣80萬元獎金。

大會在賽後也順利舉行閉幕儀式與頒獎典禮。典禮中由台灣日立亞太股份有限公司總經理松原隆二率先致詞：「作為台灣首場結合高爾夫及公益的三協會職業高爾夫活動，在共同努力下圓滿落幕，選手們精湛的球技也讓我們為之折服。」