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羽球／搭15小時火車橫越800公里 印度鐵粉見證小戴奪冠超幸福

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羽球／搭15小時火車橫越800公里 印度鐵粉見證小戴奪冠超幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎。 圖／Badminton Photo提供

我國一姊戴資穎在印度羽球公開賽直落二擊敗中國好手陳雨菲，奪下本季首冠。比賽現場湧入許多球迷，其中一位印度女球迷搭了15小時火車、橫越800公里，帶著自製加油看板引發注目，她賽後也接受當地媒體採訪。

小戴將在巴黎奧運結束後退休，因此這次吸引許多印度球迷觀賽。據《印度快報》記者莫哈納瑞根（Vinayakk Mohanarangan）報導，有位名叫那加（Himanshu Nagar）的18歲印度女球迷，搭15小時長途火車，從印度西北部的拉賈斯坦邦到達比賽現場。

那加透露因為火車誤點，錯過4強賽。決賽當天那加舉著自製看板，上面寫著「長途跋涉800公里，只為來看TTY（戴資穎）博士的比賽，你是女王和魔術師。」

那加直言，「我已關注這項運動4年多，唯一的原因就是戴資穎。這次能在現場看見她奪冠，真的覺得很幸福，這趟旅行也圓滿了。」

小戴 戴資穎

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