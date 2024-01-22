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羽球／連2站交手都輸球 陳雨菲讚小戴：比以前更有耐心
我國一姊戴資穎昨天在超級750系列印度公開賽擊敗中國好手陳雨菲，奪下個人今年首冠。賽後陳雨菲大讚小戴，比以往更有耐心。
小戴新賽季前2站都碰上陳雨菲，昨天以21：16、21：12贏球，收下對戰2連勝，本周進帳1萬1000分的冠軍積分，總積分達到9萬7036分，仍排在世界第3，落後陳雨菲5560分。小戴受訪時表示雙方這場都很疲累，「在移動上我覺得都沒有這麼好，感覺是靠能力撐著。」
陳雨菲則稱讚小戴，「她比以前更有耐心，速度非常快，這帶給我很大的壓力，我可以從她身上學到太多東西了。」
印度站後小戴先結束亞洲區賽程，回台休息調整，準備3月5日登場的法國公開賽。陳雨菲則宣布因傷退出本周登場的印尼大師賽。
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