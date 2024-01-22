PGA／最終輪狂抓10鳥 俞俊安美國運通菁英賽並列第3平最佳

美國運通菁英賽（The American Express）今天進行最終輪賽事，我國旅美高球好手俞俊安狂抓10鳥，一度竄上第2，第18洞雖吞下單場第一個博忌，無緣挑戰生涯首冠，仍以261（-27）桿並列第3，追平個人PGA最佳名次。

俞俊安前三輪成績都是66（-6）桿，三輪打完並列第12名；今天決賽輪他火力全開，第2洞和第3洞接連射鳥，第5洞再推進博蒂，前9洞就有6鳥進帳。

轉場後俞俊安第10洞馬上再進帳博蒂，加上第12洞、第14洞和第16洞都抓下小鳥，排名一路上竄，一度和位居領先的美國選手鄧拉普（Nick Dunlap）只差1桿，可惜最後第18洞吞下柏忌，最終以63（-9）桿的單場次佳成績完賽。

俞俊安原本以261（-27）桿並列第2，但南非貝祖伊登豪特（Christiaan Bezuidenhout）第15洞射下老鷹，第18洞再推進小鳥，以260（-28）桿竄上第2，第三輪繳出60（-12）桿的鄧拉普最終以以259（-29）桿奪冠。

俞俊安上季3度打進前10，百慕達錦標賽（Butterfield Bermuda Championship）並列第3是生涯最佳表現，今年開季首站索尼公開賽雖未晉級，第二站馬上打出佳績，2024賽季有好的開始。