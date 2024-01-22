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印度羽賽／擊敗陳雨菲 戴資穎奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／新北—新德里電話採訪
戴資穎印度羽賽決賽直落2拍下陳雨菲，奪下本季首座冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎印度羽賽決賽直落2拍下陳雨菲，奪下本季首座冠軍。圖／Badminton Photo提供

新賽季前兩站都打進決賽，羽球「一姐」戴資穎昨迎接本季第一冠，她在印度公開賽決賽克服首局6分落後劣勢，最終以21：16、21：12打下世界排名第2大陸勁敵陳雨菲，首度打進印度站決賽就高捧金盃。

世界排名第3的小戴和陳雨菲曾26度碰頭，包括東京奧運的3局對決，最近一次則是上周馬來西亞公開賽4強賽，當時由小戴3局逆轉勝；相隔一周再交手，小戴開賽雖因失誤較多陷入1：7落後，但馬上連下6分追平；第二局小戴一路領先，技術暫停時帶著11：5優勢，最終只花42分鐘就以21：12迎接對戰連勝，也是27度對戰的第19勝。

生涯首座印度公開賽冠軍入袋，小戴可進帳5萬9500美金（約186萬新台幣）獎金，累積BWF冠軍也達到32座，但她自評狀況並非最佳，「我覺得我們兩個打到第二周都有些疲憊了吧，在移動上我覺得都沒有這麼好，感覺是靠能力撐著。」

馬來西亞 印度 陳雨菲 戴資穎

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