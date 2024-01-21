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印度羽賽／戴資穎奪冠 球迷：住下來吧

中央社／ 新德里21日專電
戴資穎(右)與陳雨菲。圖／Badminton Photo提供
戴資穎(右)與陳雨菲。圖／Badminton Photo提供

台灣羽球好手戴資穎到新德里參加印度羽球公開賽，除了捧回冠軍獎盃之外，親切的態度還收獲無數熱情絲，甚至有粉絲高喊：「住下來吧。」

2024年印度羽毛球公開賽（Yonex-Sunrise IndiaOpen 2024）今天舉行決賽，戴資穎在女子單打項目，以21比16、21比12擊敗世界第2的中國女將陳雨菲，拿下冠軍。

比賽進行時，現場為戴資穎加油的聲音此起彼落，除了熟悉的台灣口音之外，更多的是來自印度球迷的英語吶喊聲。

開局時一度遇到亂流、以1比7落後的戴資穎，賽後接受聯訪時感謝現場球迷支持，給她扭轉賽局的動力。

戴資穎表示，很開心能累積到很多粉絲，讓她「在每一個場地都像是在主場一樣」。

被問及參加巴黎奧運會的目標，戴資穎回答，「以奪牌為主」，相信一路上將遭遇很困難的對手，會持續正常訓練。

時隔8年再次參加印度公開賽，戴資穎說，很開心來到印度，也很喜歡印度的烤餅（Naan），在這裏幾乎每天早餐都吃。

駐印度代表葛葆萱今天偕同多名代表處人員到場觀賽，德里台灣商會副會長閔幼林以及20餘名居住在新德里及週邊城市的台商，也前來加油，並於賽後與許多印度球迷一同在出口處等候戴資穎，向她賀喜。

戴資穎現身之後，球迷興奮高喊「戴資穎我愛妳」，戴資穎也親切與球迷合影；在戴資穎搭上大會巴士準備離去時，一名印度女球迷高喊：「戴資穎要常來印度啊，一個月一次…不對，妳乾脆住下來吧。」

戴資穎 羽球 陳雨菲

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