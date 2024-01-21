印度羽賽／連打10場累了 戴資穎奪冠：靠能力撐著
我國「一姊」戴資穎新賽季連兩站都打進決賽，今天面對世界排名第2的中國老對手陳雨菲更以21：16、21：12打下對戰連勝，打下新賽季首冠的小戴自評兩方身體狀況都非最佳，自己也是靠能力撐到最後。
印度公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金85萬美元，緊接著開季首站馬來西亞公開賽後舉行，馬來西亞打下亞軍的小戴周一才抵達新德里，周三迎接首戰，雖都是直落二勝出，但連續兩周「打好打滿」，共打了10場比賽，加上跨國移動和時差，對身體都是負擔。
首局一度陷入1：7落後的小戴賽後受訪提到，感覺自己和陳雨菲經過連兩周賽事，都有些疲憊，「在移動上我覺得都沒有這麼好，感覺是靠能力撐著。」印度站後小戴先結束亞洲區賽程，可回台休息調整，準備3月5日登場的法國公開賽。
今年法國公開賽舉辦場地拉夏貝爾門體育館就是7月底開幕的巴黎奧運舉辦場館，預計巴黎奧運後退休的小戴和各國羽將都可提前感受4個月後的主戰場。
連同去年封關站BWF年終賽登頂，小戴跨季連3站都打進決賽，收穫2冠1亞，印度公開賽奪冠也是她生涯第32座BWF賽事冠軍，獲得59500美元（約台幣186萬元）獎金。
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