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印度羽賽／東奧決賽交手落敗後 戴資穎首度直落二打掉陳雨菲

中央社／ 台北21日電
戴資穎(右)直落二打敗陳雨菲。 美聯社
戴資穎(右)直落二打敗陳雨菲。 美聯社

台灣羽球好手戴資穎今天在印度羽球公開賽決賽，展現出完全統治的宰制力，花了42分鐘以21比16、21比12擊敗世界第2的中國女將陳雨菲，新賽季僅用2場比賽就拿到今年首冠。這場比賽，是戴資穎自2021年東京奧運決賽敗給陳雨菲之後，兩人交手戴資穎贏得最輕鬆的一次。

戴資穎在東奧決賽敗給陳雨菲之後，與陳雨菲就是場上的勁敵，連同今天是冬奧之後第八場交手，小戴才終於把兩人戰績拉成4勝4負平手，與過去三場贏球不同的是，這場是小戴唯一一場直落二獲勝，之前三勝都是打到第三局才贏下，包括上周大馬羽賽。

戴資穎去年11月前拿下2場冠軍，另外還有3場比賽傷退，讓外界對她開始產生質疑。不過隨著傷勢好轉、訓練上軌道後，她在去年底先拿下年終總決賽冠軍，今年新賽季首戰超級1000的馬來西亞公開賽也一路闖到決賽才落敗，讓她的世界排名略升到第3。

今天這場超級750的印度公開賽，戴資穎在決賽中展現出驚人氣場，首局除了開賽之初失誤過多的情況下以1比7暫時落後，但她隨即找回手感連得6分追平比數，接著再靠著12比5的攻勢擴大領先優勢。

找回狀態的戴資穎，從首局中段開始就全看她表演，不論是直線、斜線、大對角的滑拍都打得陳雨菲來不及反應，拿手的網前小球也多次破壞對手節奏，比賽都在戴資穎掌控當中。

第2局戴資穎繼續壓著對手打，並以一記精彩的滑拍虛攻，讓陳雨菲撲倒在地都救不到球，順利先以11比5進入技術暫停。

短暫休息過後，戴資穎始終維持至少5分以上的差距，讓陳雨菲毫無反撲能力，順利收下2人對戰的2連勝，雙方生涯對戰戴資穎也將戰績持續推進到19勝8敗。

愛爾達球評蕭博仁在接受中央社訪問時提到，「戴資穎今天的控球真的做得很好，不但球都控制在邊邊角角，就連主動失誤都非常少，看得出來教練賴建誠、國訓中心在前陣子的休賽季下了不少苦工。」

戴資穎 陳雨菲 羽球

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