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印度羽賽／跨季連3站闖決賽 戴資穎坦言奪金盃很難：盡力吧！

聯合報／ 記者曾思儒／台北—新德里電話採訪
戴資穎逆轉搶下印度公開賽決賽門票。圖／Badminton Photo提供
戴資穎逆轉搶下印度公開賽決賽門票。圖／Badminton Photo提供

連同去年底BWF年終賽在內，我國「一姊」戴資穎連3場大賽都打進最後決賽，明天將爭取印度公開賽冠軍的她坦言，想奪最後金盃「很困難」，但會抱持一貫態度，盡力而為。

小戴去年底的年終賽表現精彩，4強賽上演史詩級大逆轉、拍下南韓「世界球后」安洗瑩，決賽再度後來居上力退西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），驚奇奪下生涯第4座年終賽金盃；今年新賽季第一場馬來西亞公開賽，小戴再度打進決賽，但遭安洗瑩逆轉。

馬來西亞公開賽後轉戰印度新德里，名列第4種子的小戴一路打進4強，今天面對世界排名20的新加坡對手楊佳敏更克服第二局9：15落後，最終以21：13、21：18逆轉，跨季連3站都有爭冠機會。

第二局末段打出12：3的反撲，小戴受訪表示沒想太多，「因為她的速度很快，所以我只能在一些出球上限制她的速度。」

取得對戰楊佳敏的5連勝後，首度打進印度站決賽的小戴，明天將和世界排名第2的中國名將陳雨菲上演生涯第27度交鋒，這場女單決賽排在5場決賽的第2場，約台灣時間下午3點半展開。

小戴馬來西亞4強賽才和陳雨菲交手，當時由小戴上演3局逆轉勝，止住對戰4連敗，交手成績也取得18勝8敗優勢；相隔一周換成決賽對決，小戴表示會努力爭取沒拿過的印度賽金盃，「但我想也是很困難的，所以就盡力吧。」

印度公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金85萬美金，我國世界排名13的混雙組合葉宏蔚／李佳馨也打進4強，可惜在1小時14分鐘的馬拉松大賽遭泰國組合德差蓬（Dechapol Puavaranukroh）／莎希莉（Sapsiree Taerattanachai）逆轉。

戴資穎逆轉搶下印度公開賽決賽門票。圖／Badminton Photo提供
戴資穎逆轉搶下印度公開賽決賽門票。圖／Badminton Photo提供
戴資穎逆轉搶下印度公開賽決賽門票。圖／Badminton Photo提供
戴資穎逆轉搶下印度公開賽決賽門票。圖／Badminton Photo提供
戴資穎逆轉搶下印度公開賽決賽門票。圖／Badminton Photo提供
戴資穎逆轉搶下印度公開賽決賽門票。圖／Badminton Photo提供
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戴資穎逆轉搶下印度公開賽決賽門票。圖／Badminton Photo提供
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戴資穎逆轉搶下印度公開賽決賽門票。圖／Badminton Photo提供
戴資穎逆轉搶下印度公開賽決賽門票。圖／Badminton Photo提供

安洗瑩 陳雨菲 葉宏蔚 戴資穎

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