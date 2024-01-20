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印度羽賽／克服6分落後逆轉勝！ 戴資穎連2站闖決賽

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印度羽賽／克服6分落後逆轉勝！戴資穎連兩站闖決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎連兩站都打進決賽。圖／Badminton Photo提供
戴資穎連兩站都打進決賽。圖／Badminton Photo提供

前一站馬來西亞公開賽打進決賽的我國「一姊」戴資穎，新賽季第2站再度闖進最終戰，今天印度公開賽4強賽她克服第二局最多6分落後，以21：13、21：18拍下世界排名20的新加坡對手楊佳敏，率先搶下女單決賽門票，明天將尋求2024年第一座冠軍。

小戴上周打進馬來西亞公開賽決賽，但遭南韓「世界球后」安洗瑩3局逆轉；轉戰新德里，小戴原本4強假想敵也是安洗瑩，不過南韓球后昨天打到第二局因膝傷退賽，讓楊佳敏晉級今天登場的4強賽。

過去4度碰楊佳敏，小戴不但取得全勝，且都是直落二贏球；今天第5度碰頭，小戴開賽先失2分，不過先5：5追平，11：11時再連拿4分拉開領先，假動作也能換成分數，以21：13先下一城。

第二局小戴失誤較多下以2：7落後，技術暫停後也曾陷入9：15劣勢，但先連趕4分縮小差距，13：17時更以6：0攻勢超前比分，儘管回球出界中斷連續得分攻勢，小戴靠近身攻擊收下第20分，加上第一個「賽末點」楊佳敏殺球掛網，讓小戴以21：18拿下對戰5連勝。

另場女單4強賽將上演「中國內戰」，由王祉怡出戰列第2種子的陳雨菲，勝家就是小戴明天爭冠對手。

印度公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金85萬美元，小戴上場前，世界排名13的混雙組合葉宏蔚李佳馨先出賽，可惜在1小時14分鐘的馬拉松大賽遭泰國組合德差蓬（Dechapol Puavaranukroh）／莎希莉（Sapsiree Taerattanachai）逆轉，錯過決賽機會。

戴資穎連兩站都打進決賽。圖／Badminton Photo提供
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戴資穎連兩站都打進決賽。圖／Badminton Photo提供
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戴資穎連兩站都打進決賽。圖／Badminton Photo提供
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安洗瑩 葉宏蔚 李佳馨

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