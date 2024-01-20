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印度羽賽／王子維3局惜敗 黃金混雙、戴資穎下午搶決賽門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎晉將和世界排名20的楊佳敏爭決賽門票。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎晉將和世界排名20的楊佳敏爭決賽門票。 圖／Badminton Photo提供

我國「一姊」戴資穎和黃金混雙葉宏蔚／李佳馨昨天都以直落2搶下印度公開賽4強門票，台將壓軸上陣的「羽球王子」王子維尋求跟上腳步，可惜和世界排名第9的印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）大戰3局落敗，無緣加入今天爭奪決賽門票行列。

印度公開賽屬於BWF超級750系列，總獎金85萬美金，我國共有3組選手闖進8強，小戴和葉李配都打下勝場，昨天台灣時間深夜上陣的王子維，和普拉諾激戰到決勝局，王子維5：5更連下5分取得領先，但普拉諾也回敬4：0攻勢，轉場後更上演逆轉，最終以21：11、17：21、21：18淘汰王子維。

今天4強賽台灣時間下午2點半開戰，世界排名13的葉李配排在第3場上陣，對手是世界排名第7的泰國組合／德差蓬（Dechapol Puavaranukroh）／莎希莉（Sapsiree Taerattanachai），昨天打下第3種子的葉李配要尋求3度交手的對戰首勝。

前一站馬來西亞公開賽打進決賽的小戴，原本的4強假想敵「世界球后」安洗瑩昨天打到第2局傷退，讓新加坡楊佳敏晉級，今天將和小戴上演生涯第5度交鋒。

小戴過去碰世界排名20的楊佳敏取得4連勝優勢，今天對決緊接在葉李配登場，約台灣時間下午5點半上陣。

王子維 葉宏蔚 安洗瑩

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