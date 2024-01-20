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《SI》運動畫刊傳大量裁員 70年老牌體育雜誌前途未卜

中央社／ 洛杉磯19日專電
老牌體育雜誌「運動畫刊」（Sports Illustrated）面臨大量裁員，這家70年老店前途未卜。 美聯社
老牌體育雜誌「運動畫刊」（Sports Illustrated）面臨大量裁員，這家70年老店前途未卜。 美聯社

多家媒體報導，老牌體育雜誌「運動畫刊」（Sports Illustrated）面臨大量裁員，這家70年老店前途未卜。

綜合媒體報導，「運動畫刊」的出版商Arena Group向員工發出通知，因為失去印刷和數位出版的許可，準備裁減大量員工，規模可能擴及全部員工。

Arena Group今天早晨發給員工電郵表示，因無法支付375萬美元（約合新台幣1億1775萬元）的季度款項，給擁有「運動畫刊」品牌所有權的母公司Authentic Brands Group。Authentic Brands Group已經撤銷了Arena Group的行銷授權。

新聞網站「財經內幕」（Business Insider）資深記者卡夫卡（Peter Kafka）用「安息吧，運動畫刊。安息吧，雜誌們」（RIP Sports Illustrated. And RIP,magazines）評論「運動畫刊」與雜誌業面臨巨大挑戰。

卡夫卡指出，「運動畫刊」過去以高水準的寫作和攝影，被視為體育新聞的標竿；曾是美國文化的象徵性刊物。除了大眾所知的年度泳裝特刊，早在網際網路發明之前，許多美國人閱讀「運動畫刊」的賽事分析、體育報導。對運動員來說，能登上「運動畫刊」封面意義重大。

分析指出，現今媒體環境與早年大不同，「人們可以從100萬個地方獲取最新的體育新聞、分析和影片（大部分是免費的）」，像「運動畫刊」顛峰時代主打「名家寫出的偉大作品」，如今已經不是多數運動迷的胃口。

這篇文章指出，過去雜誌是整合資訊的平台，現在這個角色已經被Google、臉書（Facebook）、TikTok等數位平台取代，廣告商的資金也已轉向。卡夫卡指出，很多像「運動畫刊」一樣知名的出版物，不只是媒體，也是很多員工上班的地方，可能正在面臨衰亡的命運。

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