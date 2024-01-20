巴黎奧運／高球場曾是萊德盃戰場 奧會先替中華隊訂好飯店

巴黎奧運賽前考察團連續6天參訪行程，今天最後一站前往高球比賽場地「國家高爾夫球場」，也到附近勘查中華隊在奧運期間的下榻飯店，考察團團長張煥禎說：「問了一下旅館，東京奧運前兩年，附近旅館都被訂走了，所以很多事情可以給我們參考。」

國家高爾夫球場是法國公共球場，離凡爾賽宮不遠，也是歐洲少數可以容納8萬名觀眾的球場，曾在2018年舉辦萊德盃歐美對抗賽，還辦過29次男子歐巡賽法國公開賽。

巴黎奧運男、女高球賽各有60個參賽名額，國際高爾夫總會（IGF）將在6月世界排名出爐後確認選手，3年前東京奧運奪下銅牌的潘政琮、俞俊安、錢珮芸、吳佳晏目前都安全名單內。

國家高爾夫球場隸屬法國高爾夫協會，占地139公頃，由三片區域組成，包括一座7洞初學者，還有兩座18洞球場，堪稱歐洲數一數二的場地；巴黎奧運收尾第18洞是島嶼型果嶺，去年曾被評為全球最難球道前10名。