江原冬青奧／台灣雪橇、冰球小將打頭陣拚佳績

中央社／ 台北19日電
第四屆冬青奧會開幕式19日在韓國江原道舉行，聖火傳遞最後一棒、韓國自由式滑雪小將李淨玟點燃主火炬。新華社
第四屆冬青奧會開幕式19日在韓國江原道舉行，聖火傳遞最後一棒、韓國自由式滑雪小將李淨玟點燃主火炬。新華社

2024年江原冬季青年奧運今天開幕後將展開為期14天賽程，體育署表示，台灣代表團接下來將由女子雪橇和男子冰球隊打頭陣，盡力爭取佳績。

在韓國舉行的江原冬青奧今晚舉行開幕式，台灣代表團由女子雪橇小將戴瑋辰與男子冰球代表隊隊長吳凱振共同擔任掌旗官。

體育署發布新聞稿表示，開幕式運動員先行進場至主舞台兩側入座，僅由掌旗官代表繞場，除按慣例由奧運發源地希臘率先進場，以及東道主韓國隊壓軸入場，其他參賽隊伍按照韓文字母排序，採2至3隊步入舞台，台灣代表團在78個參賽國家及地區中，排第66順位進場。

體育署指出，江原冬青奧場館多沿用2018年平昌冬季奧運的場館，開幕式表演主軸緊扣賽會標語Growtogether, shine forever（一起成長，永遠閃耀），強調年輕人的無限潛力跟希望，成為宇宙中耀眼綻放的星星，而開幕式演出團體多採用青少年舞者，以及近年韓國流行音樂的新秀與組合擔任表演。

值得一提的是，這次賽會聖火也使用數位火炬，運用數位電子形式呈現，強調環保永續的概念。

台灣代表團這次共有19名選手取得冰球、滑冰、雪橇及滑雪等4種運動種類的參賽資格，體育署指出，台灣代表團將由女子雪橇和男子冰球隊打頭陣，盡全力爭取佳績。

體育署 冰球 聖火

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