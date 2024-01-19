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桌球／WTT杜哈挑戰賽 林昀儒3連勝晉男單4強

中央社／ 台北19日電
林昀儒。新華社(資料照)
林昀儒。新華社(資料照)

台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈挑戰賽男單8強賽，以3比0橫掃斯洛伐克選手汪洋，以3連勝、1局未失之姿闖進4強，將對決德國前世界球王波爾

世界排名第7的林昀儒這次在卡達舉行的杜哈挑戰賽，榮膺男單頭號種子，男單前2輪面對地主卡達選手阿布杜瓦哈（Mohammed Abdulwahhab）、德國削球手菲盧斯（Ruwen Filus），都以直落3過關，8強賽碰上排名第79的斯洛伐克選手汪洋，同樣也是削球手。

汪洋這次在男單16強賽曾以3比2爆冷拍落2019年世界桌球錦標賽單打銀牌、瑞典名將法爾克（MattiasFalck），與林昀儒則是生涯首次在國際賽碰頭。

林昀儒今天開賽在4比3領先情況下，直接拉出7比1攻勢，以11比4先拿1局。

林昀儒次局展現正手拍威力，以3比0開局，儘管隨後被追成1分差，所幸林昀儒及時回穩，以11比4搶先聽牌。

第3局雙方在3比3平手後，林昀儒犀利的正手搶攻，將比分拉開至8比4，隨後也未給對手太多機會，以11比7贏得勝利。

林昀儒闖進4強後，下一戰將與德國前世界球王波爾（Timo Boll）爭奪決賽門票。

女單8強賽部分，陳思羽出戰泰國選手帕拉南（Orawan Paranang），以10比12、11比6、5比11、8比11吞敗，無緣4強。

林昀儒 桌球 波爾

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