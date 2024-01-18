印度羽賽／王齊麟生日輸球 「麟洋配」遭日組合逆轉無緣8強

相隔一周再度遭遇世界排名第6的日本組合小林優吾／保木卓朗，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋印度公開賽差點演出復仇戲碼，但在先下一局下遭逆轉，以21：15、12：21、9：21再敗給印度公開賽第4種子，無緣第3組闖進8強的台將，今天滿29歲的壽星王齊麟也沒能迎接贏球生日禮。

世界排名第10的「麟洋配」王齊麟／李洋，新賽季第一站馬來西亞公開賽首輪就碰小林優吾／保木卓朗，「麟洋配」沒能延續過往對戰4勝2敗優勢，直落2吞敗。轉戰印度，「麟洋配」首輪打下新賽季第一場勝利，今天第二輪再遭遇小林優吾／保木卓朗，第一局8：7時連拿7分鎖定勝利，以21：15先下一城。

第二局前段比分拉鋸，9：10時李洋面對日本組合殺球，直接回球到對角空檔，讓連拿3分的「麟洋配」進入技術暫停時取得11：10領先，但恢復比賽後日本組合加速，13：13時以一波7：0強攻拉開差距，以21：15扳平戰局。

決勝局日本組合先取得6：1領先，換場時也握有11：4優勢；「麟洋配」恢復比賽後失誤仍多，差距繼續拉開，最終日本組合就以21：9完成逆轉勝。

共有8組台將打進印度公開賽第二輪，今天打頭陣的女單「一姊」戴資穎、混雙葉宏蔚／李佳馨都闖關，女雙許雅晴／林琬清以19：21、22：24敗給中國組合李汶妹／劉玄炫，和「麟洋配」都止步16強。