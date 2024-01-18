排球／邁入10屆里程碑 亞瑟士盃今開放報名

「2024 ASICS CUP 亞瑟士盃排球錦標賽」邁入10年里程碑，今年以「ONE TEAM」為賽事口號，5月起展開北區和南區預賽及複賽，7月進行全國總決賽，鼓勵球友發揮團隊力量，共創精采回憶。

第10屆的亞瑟士盃，報名從今天開跑，持續到3月17日，7月總決賽現場將邀請知名球星出席，規劃豐富多元的活動，讓參賽的球友們盡情享受排球賽事。

作為2024年度排球交流盛會，南區預複賽率先於將在5月4、5日於福誠高中登場；北區預複賽今年將於兩周進行賽事，大專男子、女子組在5月11、12日於內湖高中、南湖高中、內湖高工進行，社會男子、女子組則在5月25、26日於內湖高中、南湖高中、華僑高中等校進行。

北、南區晉級隊伍將在7月13、14日在輔仁大學、內湖高中開戰全國總決賽，預計吸引近4千名排球人熱血迎戰；賽事同步開放海外隊伍參賽，熱烈歡迎香港、澳門、日本等地隊伍來台灣參與感受最熱情的社會排球交流盛會。

為鼓勵更多排球隊伍參賽，只要在亞瑟士盃分區預複賽獲得前4名即可獲得獎品，北、南區各組前三名即可晉級總決賽，一同挑戰總決賽殿堂；全國前三名隊伍可獲得亞瑟士最新款排球鞋，總決賽當日也將挑選出各組別最有價值選手MVP，獲得亞瑟士高階排球鞋SKY ELITE FF 2，擁有排球場上最強勁的跳躍力。