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印度羽賽／對泰將6連勝 戴資穎只花35分鐘8強就位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
小戴維持過往5度碰頭全勝的絕對優勢，以21：12、21：11過關，只花35分鐘就搶下8強門票。 圖／Badminton Photo提供
小戴維持過往5度碰頭全勝的絕對優勢，以21：12、21：11過關，只花35分鐘就搶下8強門票。 圖／Badminton Photo提供

世界排名從第4回升到第3位的我國羽球「一姊」戴資穎，今天印度公開賽第二輪遭遇世界排名16的泰將蘇妮妲（Supanida Katethong），小戴維持過往5度碰頭全勝的絕對優勢，以21：12、21：11過關，只花35分鐘就搶下8強門票。

前一站打進馬來西亞公開賽決賽的小戴，周一才轉戰新德里，經過一天調整，昨天首輪直落二拍下中國大陸高昉潔。今天在第一球場打開場，面對蘇妮妲雖先陷入0：3落後，小戴馬上打出連拿9分的攻勢逆轉，並帶著11：5領先進入技術暫停；恢復比賽後小戴仍掌握主動權，15：10時再連拿4分，雖因殺球掛網中斷連續得分，仍以21：12先下一城。

第二局第1分，小戴就展現網前勾對角美技，加上切球騙到蘇妮妲，開局就取得3：0優勢，領先也一路維持，7：5分時再連拿7分拉開差距，且靠對手發球出界拿下第20分，最終調動對手拿下最後1分，以21：11拿下對戰6連勝，率先挺進8強。

印度公開賽緊屬於BWF超級750系列，總獎金85萬美元，共有8組台將闖過頭關，今天小戴打頭陣過關，接續包括黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵、男單「羽球王子」王子維和蘇力揚以及女雙許雅晴／林琬清、女單白馭珀、混雙李佳馨／葉宏蔚都將上陣，蘇力揚和王子維更要上演「寶島內戰」，提前預約一席8強席位。

羽球 王子維 葉宏蔚

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