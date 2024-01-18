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世界聽障青年運動會首日 台灣進帳1銀2銅

中央社／ 台北18日電
2024年聖保羅世界聽障青年運動會今天進行首日賽事，來自竹市成德高中的田徑小將危宇澤在男子100公尺決賽，飆出個人最佳11秒07勇奪銀牌，台灣代表團進帳1銀2銅。 中央社
2024年聖保羅世界聽障青年運動會今天進行首日賽事，來自竹市成德高中的田徑小將危宇澤在男子100公尺決賽，飆出個人最佳11秒07勇奪銀牌，台灣代表團進帳1銀2銅。 中央社

2024年聖保羅世界聽障青年運動會今天進行首日賽事，來自竹市成德高中的田徑小將危宇澤在男子100公尺決賽，飆出個人最佳11秒07勇奪銀牌，台灣代表團進帳1銀2銅。

首屆世界聽障青年運動會將於1月15日至20日在巴西聖保羅舉行，台灣代表團這次派出共16名選手、7名教練，角逐田徑、游泳、羽球與3人制籃球4種運動競賽，並配有隨行醫師、運動防護員及手語翻譯員等團本部人員協助各項參賽事宜。

在首日賽事中，來自成德高中的危宇澤，在男子100公尺決賽，飆出個人生涯最佳11秒07，一舉勇奪銀牌，帶回台灣本屆賽事的首面獎牌。另外，本屆田徑隊唯一女將陳昀暄，在女子100公尺決賽，以14秒54鍍銅；代表隊年紀最小的游泳女將李翊菱，則在200公尺混合式以2分41秒68拿下銅牌。

危宇澤的教練陳穎祈接受中央社記者採訪時透露，賽前提醒，即便充滿不確定因素，仍要相信自己做得到；他指出，危宇澤第1次出國，難免有點緊張，包含適應場地、調時差，但看著他每天進步，今天又締造個人生涯最佳，「我個人給予鼓勵」。

危宇澤媽媽則表示，雖然兒子沒有國際賽經驗，但算是經常比賽的選手，因此這次賽事以平常心面對，「賽前他可能有點小緊張，有打電話給我，我鼓勵他做好該做的事就好」；即便沒有等到直播畫面，但收到兒子喜訊，危宇澤媽媽興奮說道：「很開心，表現得很不錯」。

危宇澤媽媽提到，兒子在成德高中是讀普通班，只能利用下課後時間練習，尤其這趟到巴西的行李有一半是書，因為班上老師有出作業，「他調時差的時候都在寫作業」。

有趣的是，危宇澤出國前，家裡養的貓有點生病，他特別叮嚀媽媽，一定要帶去看醫師；危宇澤媽媽笑說：「他還有確認有沒有去看醫師」。

田徑 保羅 羽球

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