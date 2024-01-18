印度羽賽／外媒盼重新考慮退休一事 戴資穎回應令人惋惜
我國一姊戴資穎昨天在超級750系列印度羽球公開賽首輪獲勝後，當地媒體詢問是否會重新考慮退休，小戴再度展現決心，令媒體感到惋惜。
戴資穎先前宣布巴黎奧運結束後高掛球鞋，因此今年每一站巡迴賽，可能都是她最後一次參加，她昨天以直落二擊敗中國女將高昉潔，首輪順利過關。
《印度快報》記者莫哈納瑞根（Vinayakk Mohanarangan）昨天發文指出，他在賽後詢問戴資穎是否重新考慮退休一事，小戴笑著回應不會改變心意。莫哈納瑞根認為小戴看起來已下定決心，他還在文末放上哭泣的表情符號，表達遺憾。
戴資穎今天16強對手是泰國好手蘇妮妲（Supanida Katethong），兩人過去5度交手，都是小戴獲勝。
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