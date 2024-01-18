巴黎奧運／橄欖球場變身泳池 王冠閎因視覺角度被教練看好

本屆奧運游泳比賽將在巴黎拉德芳斯體育館進行，這個場地原是室內橄欖球場，因應奧運改裝成臨時泳池，中華隊教練黃智勇今天看過場地後透露，這對東京奧運國手王冠閎反而有利，主因是視覺角度會增加信心。

巴黎拉德芳斯體育館過去除了橄欖球賽，也舉辦音樂會在內的藝文活動，最大容量可達4萬人，但在巴黎奧運游泳賽期間，場地有一半會圍起來，提供14000名觀眾進場。

巴黎拉德芳斯體育館外觀。圖／中華奧會提供

巴黎拉德芳斯體育館將在奧運期間改裝成臨時泳池。圖／中華奧會提供

黃智勇今天以奧運考察團的團員身分進行場勘，認為近年國際賽在大型場館搭建臨時泳池已是趨勢，不必花大錢蓋正規游泳池，技術非常成熟，台灣選手很適應這種比賽場地。

他表示，進場感受一下氛圍，也向奧運籌委會人員詢問水溫問題，了解相關動線。

王冠閎在3年前東京奧運200公尺蝶式闖進16強，預賽成績1分54秒44也比銅牌選手快0.01秒，再次前進奧運，爆發力值得期待。

中華隊教練黃智勇。圖／中華奧會提供

黃智勇說：「王冠閎比較喜歡在大型賽場出賽，他是大賽型選手，會游出預期成績，覺得巴黎拉德芳斯體育館泳池的視覺角度，會讓50公尺水道看起來更短，所以更有信心。」

黃智勇大膽預測，大型賽事在眾多觀眾的氣氛下，比賽會很精彩，應會創造很多世界紀錄；台灣從未有選手拚進奧運決賽，這是今年努力想要達到的目標。