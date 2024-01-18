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巴黎奧運／楊勇緯在戰神廣場拚獎牌 考察團場勘只能看外觀

聯合報／ 記者藍宗標／巴黎即時報導
中華柔道隊總教練劉文等站在戰神廣場體育館前。圖／中華奧會提供
中華柔道隊總教練劉文等站在戰神廣場體育館前。圖／中華奧會提供

中華代表團備戰今年巴黎奧運，「柔道男神」楊勇緯被視為奪牌熱門，國家隊總教練劉文等表示，他的身體、近況都不錯，由於國內選手實力有些落差，必須在更多國際賽對抗各國好手，做好萬全準備。

楊勇緯3年前在東京奧運柔道男子60公斤級奪下銀牌，也是去年杭州亞運金牌，目前奧運積分高居第2，連珍羚在女子57公斤級排名13、林真豪是女子48公斤第26名。

排名前17的選手是奧運保障名額，每個國家只能有1名選手，林真豪目前依序遞補，成為第17名。

劉文等表示，除了楊勇緯、連珍羚、林真豪，還有洲際參賽名額，如果這3人都在保障名單內，另可爭取兩個名額，中華隊最多可有5人參賽。

巴黎奧運柔道賽將在戰神廣場體育館進行，算是臨時場館，可容納8356名觀眾，將在奧運結束後拆除，劉文等說：「法國非常重視柔道比賽，特別在比較有象徵性的地方進行，這次會有很多回憶，走出場館就可看到巴黎鐵塔，非常好的地方。」

劉文等表示，法國有100萬人學柔道，觀眾非常有水準，地主優勢很強。

巴黎奧運賽前考察團今天前進戰神廣場體育館，劉文等本來要勘察場地，不料臨時發生狀況，他說：「原本已經連絡好，到場等了20幾分鐘，奧運籌委會賽務經理卻說火車沒開、未能過來，只能在外面看。」

戰神廣場體育館。圖／中華奧會提供
戰神廣場體育館。圖／中華奧會提供
中華柔道隊總教練劉文等。圖／中華奧會提供
中華柔道隊總教練劉文等。圖／中華奧會提供

楊勇緯 林真豪 連珍羚 巴黎奧運 柔道 中華隊

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