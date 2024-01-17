足球／真心換絕情！ 足壇傳奇名教穆帥遭提前解僱

巧婦難為無米之炊、傳奇教練魔力鳥黯然離任！「魔力鳥」穆帥16日深夜確定被義甲老牌球隊羅馬解僱，穆帥前往財政不健康的羅馬首年，就大打穆式足球，死守老派的效率足球球風，率隊成為歐協聯史上首位冠軍，多次表示想長留的穆帥，季初甚至回絕沙特球隊天價年薪的挖角，表忠心的結果是遲遲拿不到高層的引援資金，在歐戰還有希望時，被一腳踢開。

提前解僱名帥

根據《歐洲體育網》報導，足壇傳奇主帥「魔力鳥」穆里尼奧16日深夜，確定與義甲老牌球隊羅馬分道揚鑣，提前半年解約，穆帥這份合約甚至未拿到解約金，羅馬在官宣穆帥離任的短短4小時內，迅速官宣由球隊傳奇球星德羅西接任至賽季末，連兩份重磅消息引發足壇高度討論。

羅馬開鍘給出的理由是穆帥本季戰績極差，至今僅排義甲第9名，距離歐戰區有些距離，然而，財政不健康的羅馬在本季夏窗瘋狂賣人，共收穫超過7千萬歐元，僅拿出不到千萬給穆帥補強，即便是史上唯一的歐戰大滿貫冠軍教練穆帥，也是巧婦難為無米之炊。

穆帥盡力仍無果！

更傷人的是，面對高層的不支援，穆帥早已有心理準備，他不僅沒趁機投奔開出天價合約（年薪近3千萬歐元）的沙特球隊，更努力以「小錢辦大事」，靠著個人魅力找來盧卡庫、恩迪卡等強援，積極備戰歐霸賽事（該賽事奪冠可以保送下賽季歐冠，取得高額轉播金），選擇放棄聯賽、豪賭短期賽的歐霸盃，但在歐霸盃還有希望時，真心換絕情的穆帥卻等不到高層信任。

穆帥近年來被輿論指責戰術理念過時，但他從未放棄理念，21/22賽季首執教羅馬時，帶領球隊堅持防反球風，以難看卻高效的打法不斷獲勝，拿下珍貴的歐協聯首屆冠軍，成就史上唯一的歐戰冠軍全滿貫，獲得隔年賽季的歐霸賽事保送席次。穆帥在奪冠後多次表達忠心，希望能長留羅馬城，個人魅力外放的他也收穫多名球星的真心效忠，包含中場核心迪巴拉、前鋒亞伯拉罕、小魔獸盧卡庫等球星。

終究要赴沙特？

穆帥被開除後，這些子弟兵都發文以表不捨、感謝他的帶領，輿論也猜測不少為穆帥而來的球星將隨之離去。羅馬功勳教練卡佩羅更直接抨擊，美國資本進駐的高層根本不尊重足球文化，在雙方溝通無果的情況（引援不力），竟然直接以一通電話和一篇新聞稿，直接送走為低谷期羅馬帶來冠軍的傳奇教練。

根據《足球網》報導，穆帥的下家高機率是沙特背景的俱樂部，從季初天價報價分析，穆帥應該很快會收到沙特聯賽的合約，次高機率的是英超新貴紐卡索聯隊，這支新貴背後就是沙特主權基金集團。

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