羽球／戴資穎50度闖進決賽女單歷史第1 奪31冠勝率62%

我國一姊戴資穎日前在超級1000系列的馬來西亞公開賽女單決賽，不敵南韓球后安洗瑩，無緣賽史第5冠。不過世界羽聯球評克拉克（Gillian Clark）指出，小戴生涯50次闖進公開賽決賽，高居女單史上第1。

克拉克指出，戴資穎生涯在超級賽、大獎賽和世界巡迴賽50度打進決賽，領先中國名將王儀涵的36次高居女單史上第1。小戴在這50次決賽中，贏下31冠，勝率62％。

另外，戴資穎在世界巡迴賽累積16冠，現今女單排第2，僅次安洗瑩的20冠。她在超級賽拿下12冠，世界羽聯大獎賽奪3冠，三項頂尖賽事合計31冠，則是女單第一人。

不過羽壇紀錄是大馬名將李宗偉保持，他在男單大賽闖進決賽77次，贏下56冠，勝率高達72.7％，李宗偉和戴資穎是羽壇唯二，至少50次挺進決賽的球員。