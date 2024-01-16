羽球／印度公開賽首日 台灣男單雙與女雙紛晉16強

2024年印度羽毛球公開賽（Yonex-Sunrise India Open 2024）今天在新德里開打，台灣男單選手王子維、蘇力揚；女雙組合許雅晴、林琬清；男雙「麟洋配」首輪均擊敗對手晉級16強。

比賽首日男單賽事，世界排名第28的王子維，以21比12、21比15輕取地主國球員喬治（Kiran George）；世界排名第34的蘇力揚，則以23比21、21比18擊敗俄羅斯球員波波夫（Christo Popov）。

王子維與蘇力揚明天將於16強賽碰頭，上演自家人網內互打。

世界排名第13的台灣羽球一哥周天成，以6比21、19比21，不敵排名第9的老對手普蘭諾伊（Prannoy H.S.），止步首輪；「左手重砲」林俊易同樣出師不利，以19比21、16比21敗給丹麥好手基姆奇（RasmusGemke）。

女雙組合許雅晴、林琬清以21比15、15比21、21比16力退美國的柯貝特（Francesca Corbett）和艾莉森．李（Allison Lee），兩人將在16強賽遭遇中國的李汶妹和劉玄炫。

台灣羽球天后戴資穎明天初登場，在女單賽事迎戰中國的高昉潔；兩人之前曾經遭遇3次，由戴資穎拿下兩次勝利。

男雙項目，王齊麟與李洋對戰地主組合拉馬錢德蘭（M.R. Arjun）與卡比拉（Dhruv Kapila），「麟洋配」以21比9和21比13輕取對手晉級16強。

印度羽毛球公開賽將持續到21日，是2024年巴黎奧運會積分賽事之一。