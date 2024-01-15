印度羽賽／16日登場 戴資穎周天成參賽

作為2024年巴黎奧運會積分賽事之一，2024年印度羽毛球公開賽（Yonex-Sunrise India Open 2024）明起在新德里登場，台灣名將戴資穎、周天成等也會參賽。

2024年印度羽毛球公開賽將於16日至21日在新德里舉行，由印度羽毛球協會主辦，賽事等級從去年的超級500（Super 500）升級到超級750（Super 750），也意味著參賽選手可以獲得更多的積分。

除了戴資穎、周天成之外，其他參賽台灣好手還包括王子維、盧敬堯、林俊易，以及「麟洋配」的王齊麟與李洋等。

帶隊教練蘇義能向中央社表示，這場公開賽算是羽毛球賽事的大站之一，世界排名前10的選手或組合幾乎都沒有缺席，其中戴資穎就有可能會遇到中國選手何冰嬌、或是韓國名將安洗瑩。

首日賽事，王子維原本要面對世界排名第1的安賽龍（Viktor Axelsen），但安賽龍今天稍早已因身體不適宣布退賽，遞補對手截稿時尚未確定；周天成將迎戰印度選手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），兩人過去曾多次交手，互有輸贏。

在男雙比賽，王齊麟和李洋首日則將迎戰印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）與蘇堤萬（HendraSetiawan）。

蘇義能說，台灣選手在上一站馬來西亞的表現都還不錯，若能延續狀態，新德里站仍應有很好的成績，但主要還是要看臨場發揮的狀況。

為避免腸胃不適影響比賽表現，台灣選手們對飲食十分謹慎，駐印度代表處教育組今天特別送去一批飲料與數打土雞蛋，供選手自行煮麵使用。