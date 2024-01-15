足球／「藍武士」亞洲盃首勝 越南大打進攻戰雖敗猶榮

藍武士與進步明顯的越南打出本屆亞洲盃首週最高比分！亞洲盃足球賽14日晚間迎來焦點戰，星光熠熠的「藍武士」日本出戰小組第三檔的越南，進步顯著的越南大打進攻足球，一度領先日本，但半場前惜被精彩遠射超前，半場雙方就轟出5球的進球盛宴，最終越南2：4不敵日，精彩表現仍獲喝彩，越南主帥特魯西埃表示，寧可輸2：4、也不願意輸0：2。

半場5球盛宴

亞洲盃足球賽上週末（13日）拉開序幕，前2天最精彩的週末大戰便是日本與越南之戰，藍武士日本坐擁多名旅歐球星，而越南持續進步中，雖然是第一檔次與第三檔次之爭，但越南並未被低估。越南開局就展現不畏強權的態度，堅持出球進攻，靠著精妙的定位球設計，一度以2：1領先日本。

被嚇出一身冷汗的日本仍舊技高一籌，靠著本季大復活的法甲球星南野拓實雙響，新轉戰法甲的年輕邊鋒中村敬斗轟進超前比分的世界波，日本與越南半場就上演5球的進球饗宴；下半場再靠著頭號中鋒、旅荷的上田綺世擴大比分，最終日本以4：2逆轉越南，拿下亞洲盃小組賽的開門紅。

根據《路透社》報導，日本主帥森保一表示，亞洲盃絕非媒體想像中的容易（多數媒體認為日本將輕鬆挺進淘汰賽、甚至決賽），盃賽首戰又特別艱困，但很高興日本球員面臨落後能不疾不徐調整，僅半場就拿回優勢。

中村敬斗惚れました

デリ敬斗ゾーン pic.twitter.com/CGXqS8CHbs — け い (@hn__o_7k) 2024年1月14日

越放眼後續賽事

另外，開賽前就遭遇傷病潮的越南，仍舊打出精神，越南主帥特魯西埃表示，他寧可球隊輸2：4，也不願意輸0：2，認為子弟兵面對強大的藍武士，全場0紅牌、0黃牌，甚至還能攻入2球，難能可貴。

對越南來說，輸掉首戰並非大事，按照亞洲盃賽制，就算是小組第三，都有晉級的可能，首戰面對分組最強的日本還能有進球、短暫領先，對越南打後續的伊拉克、印尼都有信心加成，此外，越南所在的D組若是小組第2出線，淘汰賽首輪高機率會遇到被視為是本屆亞洲盃第二強悍的「太極虎」南韓，反而小組第3出線，可能遭遇換血中的「袋鼠軍團」澳洲、或實力不算頂級的東道主卡達。

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