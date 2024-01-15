大馬羽賽／遭球后安洗瑩逆轉 小戴「銀」恨

新賽季第一站，我國「一姐」戴資穎就打進馬來西亞公開賽決賽，可惜離第5冠差一局，昨天小戴先搶下首局，但遭南韓「世界球后」安洗瑩逆轉，讓小戴以21：10、10：21、18：21錯過對戰連勝和新賽季首冠。

世界排名第4的小戴和安洗瑩是當代羽壇「F4」代表人物，過去交手過13次，小戴雖僅拿3勝，但前一度交手在BWF年終賽4強賽，小戴決勝局從10：19落後到最終22：20反敗為勝，史詩級逆轉除終結交手6連敗，闖進決賽的小戴最終更捧起年終賽金盃。

相隔不到一個月再碰頭，小戴開局打出3：0攻勢，一路領先下以21：10先下一城；第二局換場，小戴失誤增加下以10：21讓出，連兩度交手都戰到決勝第三局。

決勝局小戴換場前以9：11落後，恢復比賽後先追到13：14，但主動攻擊機會出現掛網失誤，錯過追平機會反而連失4分，儘管從13：18落後追到18：19，但逆轉仍差一步，讓安洗瑩連下2分帶走勝利。

馬來西亞公開賽屬於BWF超級1000分、總獎金130萬美元大賽，小戴過往握有4冠，包括2017到19年締造3連霸；今年再打進決賽，面對老對手安洗瑩，小戴認為對戰感覺和年終賽沒有太大差別，「就是這裡的順逆風大了一點，比較不好控制。」

連兩度和安洗瑩交手，小戴決勝局都是尋求逆轉一方，透露沒特別想到年終賽的反敗為勝，專注在比賽當下；她自評新年首戰狀態「普普通通」，「下周還需要努力。」小戴團隊今就飛新德里，迎戰明天開打的BWF750系列印度公開賽。