大馬羽賽／逆轉陳雨菲進決賽 戴資穎：盡力發揮享受比賽感覺

台灣羽球天后戴資穎在大馬羽球賽上演逆轉秀晉冠軍戰，她賽後受訪說，今天贏球的關鍵應該是失誤可能沒有這麼多，明天冠軍戰會盡力發揮，享受在大馬公開賽比賽的感覺。

戴資穎今天下午在超級1000的馬來西亞公開賽女單4強，靠著末局連得6分上演精彩逆轉秀，以17比21、21比15、21比18擊敗中國好手陳雨菲，不但終止對戰4連敗，也順利挺進冠軍戰。

對於今天在場上贏球關鍵，戴資穎告訴中央社記者：「可能後面失誤比較少一些，後面的比數滿僵持的，直到換邊之後，我的失誤和她的分數都一直是兩分的差距，到了很後面才慢慢的追上來。」但今天賽場上的風向還是滿大的。

對於擊敗陳雨菲，戴資穎指出，她有比較長的時間沒有和陳雨菲對戰，直到去年在法國才再度對上；陳雨菲球路一直很穩定，攻擊也非常犀利，因此，「我盡量要把我的防守做得更好一些」。

談到傷勢的恢復，她認為目前覺得還好，雖可以復原的更好，但比賽並不太允許有這麼長的時間休息，只能「一邊練、一邊治療與復原」，這也是現在選手比較辛苦的地方。

對於媒體詢問是否會挑選比賽參加，戴資穎表示，會盡量挑選750跟1000等級賽事參加為主，這樣的比賽強度已經很高了。

有媒體詢及是否會在巴黎奧運會之後退役時，戴資穎說：「應該會在整個年底比賽結束。」

另有媒體詢問這可能是最後一次參加大馬公開賽，如果明天贏球就是第5度在大馬奪冠，戴資穎笑說「你們都會幫我計算」，她沒有想太多，只希望明天下場時可以享受在大馬公開賽比賽的感覺，會盡力把表現發揮到最好。

馬來西亞羽球公開賽從9日起在武吉加里爾（BukitJalil）亞通體育館（Axiata Arena）舉行為期6天賽事。