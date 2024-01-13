荷巴特女網／詹皓晴拍退中國組合 澳網前夕奪今年首冠

正在為澳網備戰的我國網球好手詹皓晴，今天與墨西哥搭擋歐兒摩絲（Giuliana Olmos）在WTA 250的荷巴特女網賽雙打決賽，面對中國大陸組合蔣欣玗／郭涵煜，最終僅花78分鐘就以6：3、6：3直落二取勝，攜手拿下今年首冠也是兩人合拍以來的首冠，在澳網前夕開出好彩頭。

詹皓晴與歐兒摩絲去年溫網後開始搭擋出擊，並在10月的中國網球公開賽挺進到決賽最終以亞軍作收，而兩人今年再度搭擋出擊，儘管在首戰的布里斯本女網賽於首輪就出局，但本周登場的荷巴特女網賽兩人卻是攜手殺入決賽。

今天決賽面對蔣欣玗／郭涵煜，台墨組合開賽就展現勢如破竹的氣勢連拿4局，儘管在第8局被對手回破發，但絲毫沒有影響到詹皓晴／歐兒摩絲的好狀態，在第9局再度破發得手，以6：3先下一城。

第二盤詹皓晴／歐兒摩絲乘勝追擊，開盤後再度兩度破發連拿5局，原有機會賞給對手「貝果」，不過在第6局起中國組合力挽狂瀾連追3局，包括第8局化解詹皓晴／歐兒摩絲的4個破發兼賽末點成功保發，但第9局詹皓晴／歐兒摩絲在發球局中絲毫不給對手機會，連拿4分成功關門，以6：3收下冠軍。

而這一座冠軍也是詹皓晴／歐兒摩絲合拍以來的首冠，更是詹皓晴繼去年2月華欣女網賽以來近11個月首冠，為將開打的澳網開出紅盤。