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羽球／連兩年在大馬創生涯紀錄 林俊易：在這運氣不錯

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣男單「左手重砲」林俊易闖進4強。 中央社
台灣男單「左手重砲」林俊易闖進4強。 中央社

我國羽球好手「左手重砲」林俊易昨天在BWF超級1000的馬來西亞公開賽擊敗杭州亞運金牌得主李詩灃，連續兩年在亞通體育館站上4強賽舞台，在接受BWF官網訪問時，他也直言似乎在這球場運氣都還不錯。

林俊易去年5月在同樣於亞通體育館舉行的大馬名人賽中，一路過關斬將，其中包括在16強賽擊敗地主希望李梓嘉，又在8強賽擊敗日本好手奈良岡功大，生涯首度站上BWF超級500賽4強舞台。

相隔7個多月，林俊易今年首場比賽又是在亞通體育館舉行的超級1000大馬公開賽，在我國其他男單好手，包括周天成、王子維、蘇力揚、李佳豪都在首輪止步後，林俊易卻是連勝泰國瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）、世錦賽金牌昆拉武特（KunlavutVitidsarn），昨天則是拍落去年亞運金牌李詩灃，生涯首度挺進到超級1000賽4強。

對於連續兩年在亞通體育館都打出生涯新紀錄，林俊易也直言連自己都感到訝異，「能走到這一步我自己都覺得很訝異，我在這邊的運氣似乎都很好。我還沒有參加過超級1000的4強賽，所以這感覺很不錯，我去年的最後一場比賽表現並不是很好，所以我不知道自己會在這次比賽打出什麼樣的成績，但到目前為止我認為表現還不錯。」

而昨天賽後更有不少大馬球迷要求與林俊易合照，比賽過程中也獲得不少加油聲，讓他直呼有賓至如歸的感覺，對於今天的4強賽將遭遇安東森（Anders Antonsen）他則說：「我希望自己表現能夠保持一致，如果一天打得好，隔天卻又輸球，這是沒有用的。」

林俊易 亞運 世錦賽

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