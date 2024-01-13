跆拳道／羅嘉翎喜獲巴黎奧運門票 先安心養傷

台灣跆拳道女將羅嘉翎過去半年帶傷征戰國際賽，如今確定遞補取得巴黎奧運資格，教練劉聰達今天表示，接下來最重要的就是先讓羅嘉翎養好傷，預計最快1月底恢復正常訓練。

根據巴黎奧運參賽規定，跆拳道各量級奧運積分排名前5名或大滿貫賽積分第1的選手，可提前取得奧運席次，而各積分賽在去年底告一段落。

由於世界第1的中國名將駱宗詩已確定靠著大滿貫積分第1，鎖定女子57公斤級奧運席次，也讓奧運積分排名第6的羅嘉翎，順利遞補取得資格，教練劉聰達儘管早已有心理準備，但在正式收到世界跆拳道聯盟（WTF）的奧運名額確認函後，才能鬆了一口氣。

現年22歲的羅嘉翎去年年中被檢查出左腳疲勞性骨折，下半年成都世大運到杭州亞運都是帶傷上陣，獲得銀牌，而腳傷還沒好，她在去年12月世界跆拳道大獎賽總決賽又因肋骨受傷，銅牌戰只能退賽。

在羅嘉翎確定提前取得奧運門票後，劉聰達接受中央社記者訪問時表示，將先讓羅嘉翎好好養傷，預計最快1月底恢復正常訓練，他表示，原訂安排2月底至3月中赴韓國移地訓練，以及4月西班牙公開賽，會再視羅嘉翎恢復狀況而定。

羅嘉翎上屆東京奧運為台灣帶回1面銅牌，這次更成為跆拳道隊首名取得巴黎奧運資格的選手，截至目前為止，台灣已在跆拳道、射擊、射箭、田徑、游泳、拳擊、輕艇激流等7項、共取得18席奧運參賽資格。

羅嘉翎歷經傷勢考驗，到如願連2屆進軍奧運，面對即將到來的農曆春節，劉聰達總算能安心過年，預計團隊小年夜（2月8日）開始放假，大年初四（2月13日）開工，他開玩笑地說：「沒拿到資格的話，我應該放1天而已吧。」

在羅嘉翎拿下奧運席次後，台灣跆拳道代表隊今年3月將征戰巴黎奧運亞洲區資格賽，期待能在女子49公斤級、男子68公斤級與男子80公斤級以上量級，再添奧運入場券。