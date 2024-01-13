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大馬羽賽／戴資穎、林俊易進4強

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
戴資穎僅花37分鐘就以21：16、21：15直落二勝出挺進4強，也拿下對戰何冰嬌的5連勝。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎僅花37分鐘就以21：16、21：15直落二勝出挺進4強，也拿下對戰何冰嬌的5連勝。 圖／Badminton Photo提供

BWF超級1000的馬來西亞公開賽昨展開8強賽程，我國一姊戴資穎、「左手重砲」林俊易都碰上中國大陸強敵挑戰，戴資穎面對何冰嬌僅花37分鐘就以21：16、21：15直落二，拿下對戰5連勝；林俊易則在與杭州亞運男單金牌李詩灃之戰，以21：12、21：18勝出，生涯首闖超級1000賽4強。

生涯曾4度在大馬公開賽奪冠的戴資穎，前一次在此賽事奪冠已是2019年，今年首站她再度來到馬來西亞參賽，並在前三輪賽事都獲得當地球迷的熱烈支持，前兩輪她也分別拍退張蓓雯與布莎南，挺進到8強賽。

昨天8強賽遭遇生涯前18度對戰拿下14勝的何冰嬌，戴資穎依舊掌握對戰的優勢，在首局前段就取得大幅領先，儘管何冰嬌在局中一度追近比分，但仍無法反超前，讓戴資穎以21：16先下一城；第二局戴資穎則是在局中一度落後的情況下，靠著刁鑽的球路在局中拉出8：0攻勢逆轉，最終以21：15勝出，生涯第9度闖進大馬公開賽4強，並將在今天遭遇老對手陳雨菲

至於這次男單8強賽，我國僅存的「左手重砲」林俊易，在8強賽碰上去年杭州亞運男團、男單雙金得主李詩灃，上演生涯第3度對決，兩人去年在德國公開賽交手時，林俊易幾乎整場都屈居下風，不過昨天再度碰頭狀況卻截然不同。

林俊易在首局賽事就猛攻，讓本屆賽事前兩輪都打到3局才勝出的李詩灃防不勝防，在首局賽事中林俊易除了開賽短暫落後外，在一路領先的情況下以21：12先下一城。第二局李詩灃雖然重新做出調整，試圖拖慢林俊易的進攻腳步，但林俊易威力十足的扣殺仍是沒有給李詩灃太多機會，最終以21：18勝出，生涯首度闖進到超級1000賽4強賽，今天將對丹麥安東森。

林俊易 戴資穎 陳雨菲

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