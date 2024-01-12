荷巴特女網／詹皓晴挺進女雙決賽 澳網前拚今年首冠

正在為澳網備戰的我國網球好手詹皓晴，本周與墨西哥搭檔歐兒摩絲（Giuliana Olmos）在荷巴特女網賽進行澳網前最後一場暖身戰，今天女雙4強賽遭遇日本組合穗積繪莉／二宮真琴，最終僅花81分鐘就以6：4、6：3搶下決賽門票，有機會在澳網前就奪下今年首冠。

詹皓晴與歐兒摩絲去年溫網後開始搭檔出擊，並在10月的中國網球公開賽挺進到決賽，最終以亞軍成績作收，而兩人今年也將繼續攜手挑戰澳網，在澳網前的荷巴特女網賽，兩人也一路過關斬將挺進到4強賽。

在今天的4強賽中，詹皓晴／歐兒摩絲遭遇第三種子的日本組合穗積繪莉／二宮真琴，首盤雙方在前5局都保發後，後段卻形成破發大戰，其中詹皓晴／歐兒摩絲靠著三度打破對手發球局以6：4先下一城。

第二盤儘管穗積繪莉／二宮真琴在第三局率先連拿4球破發，不過詹皓晴／歐兒摩絲在1：3落後後卻是連趕4局反超前，最終在第9局發球局成功關門，以6：3勝出，挺進到明天決賽，並將遭遇中國組合蔣欣玗／郭涵煜。