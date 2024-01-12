聽新聞
test
0:00 / 0:00

射擊／資格賽奪門票 吳佳穎3度進軍奧運

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
吳佳穎射下巴黎奧運女子25公尺手槍門票。圖／吳佳穎提供
吳佳穎射下巴黎奧運女子25公尺手槍門票。圖／吳佳穎提供

我國射擊好手「證件妹」吳佳穎昨在印尼雅加達舉行的亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中，於女子25公尺手槍決賽射下第5名佳績，為我國贏得明年巴黎奧運第17席參賽門票，有望連續三屆站上奧運舞台。

過去兩屆奧運都披上我國戰袍出征奧運的吳佳穎，去年在杭州亞運與劉恆妤、余艾玟攜手射下女子團體10公尺空氣手槍銅牌，個人賽則是以第4名作收與獎牌擦身而過，而過去一段時間她也持續以奧運資格為目標進行調整。

在這次女子25公尺手槍賽事中，吳佳穎先是以資格賽成績壓線晉級決賽，最終在新加坡與菲律賓選手相繼遭到淘汰後，吳佳穎以第5名作收，儘管排在前頭的還包括3名南韓選手以及1名印度選手，不過在南韓已於日前取得2張滿額門票下，最終由印度選手與吳佳穎搶下這次賽事的2張奧運門票。吳佳穎也在這項比賽的團體賽與杜禕依姿、陳俞如攜手拿下一面銅牌。

在搶下奧運門票放下心中大石後，吳佳穎也透露，儘管過去一段時間壓力真的很大，但她並沒有放棄，且在教練建議下，身心都調整到最佳狀態；在達成爭奪奧運門票的任務後，吳佳穎也將力拚10公尺空氣手槍奧運資格，希望為我國贏得更多奧運參賽機會。

吳佳穎射下的也是我國在巴黎奧運射擊運動的第6個參賽席次，已超越上屆東京奧運的5席，並有望繼續增添門票。射擊的6席，也是我國截至目前拿下17席中單一運動最多席次。

巴黎奧運 印度 運動 吳佳穎

延伸閱讀

飛靶奧運資格賽12日登場 劉宛渝接力拚門票

大馬羽賽／跟進戴資穎巴黎奧運後退休？依瑟儂這樣回應

射擊／吳佳穎獲25公尺手槍奧運資格 教練笑稱想當陪練員

射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

相關新聞

大馬羽賽／小戴反拍美技 34分鐘勝布莎南

過去在馬來西亞公開賽打下4冠，我國「一姊」戴資穎尋求第5冠再進一步，只花34分鐘就以21：7、21：11拍下世界19的泰...

大馬羽賽／拍下世錦賽金牌 林俊易：目標打巴黎奧運

身為馬來西亞公開賽男單僅存台將代表，「左手重砲」林俊易今天打下重大勝利，面對世界排名第7、去年世錦賽奪冠的泰國「一哥」昆...

射擊／資格賽奪門票 吳佳穎3度進軍奧運

我國射擊好手「證件妹」吳佳穎昨在印尼雅加達舉行的亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中，於女子25公尺手槍決賽射下第5名佳績，為...

足球／曾帶領貝克漢征戰世足 名教頭埃里克森宣布剩一年壽命

據英國「BBC」報導，曾經領軍英格蘭足球隊於2002及2006年世足賽踢進8強的著名教頭埃里克森(Sven-Goran Eriksson)，在接受媒體訪問時表示，「我得了一場很嚴重的病，若情況好的話大

認識離岸流 體育署維護學生開放水域運動安全

教育部體育署自110年委託高雄科技大學成立「開放水域運動教育中心」，宣導開放水域運動安全，體育署副署長房瑞文指出，儘管現...

大馬羽賽／拍下世錦賽金牌！「左手重砲」林俊易勇闖8強

國際羽壇新賽季從吉隆坡展開，共有5組台將闖進馬來西亞公開賽第二輪，尋求第5冠的「一姊」戴資穎打頭陣開出紅盤，男單僅存希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。