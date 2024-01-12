射擊／資格賽奪門票 吳佳穎3度進軍奧運

我國射擊好手「證件妹」吳佳穎昨在印尼雅加達舉行的亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中，於女子25公尺手槍決賽射下第5名佳績，為我國贏得明年巴黎奧運第17席參賽門票，有望連續三屆站上奧運舞台。

過去兩屆奧運都披上我國戰袍出征奧運的吳佳穎，去年在杭州亞運與劉恆妤、余艾玟攜手射下女子團體10公尺空氣手槍銅牌，個人賽則是以第4名作收與獎牌擦身而過，而過去一段時間她也持續以奧運資格為目標進行調整。

在這次女子25公尺手槍賽事中，吳佳穎先是以資格賽成績壓線晉級決賽，最終在新加坡與菲律賓選手相繼遭到淘汰後，吳佳穎以第5名作收，儘管排在前頭的還包括3名南韓選手以及1名印度選手，不過在南韓已於日前取得2張滿額門票下，最終由印度選手與吳佳穎搶下這次賽事的2張奧運門票。吳佳穎也在這項比賽的團體賽與杜禕依姿、陳俞如攜手拿下一面銅牌。

在搶下奧運門票放下心中大石後，吳佳穎也透露，儘管過去一段時間壓力真的很大，但她並沒有放棄，且在教練建議下，身心都調整到最佳狀態；在達成爭奪奧運門票的任務後，吳佳穎也將力拚10公尺空氣手槍奧運資格，希望為我國贏得更多奧運參賽機會。

吳佳穎射下的也是我國在巴黎奧運射擊運動的第6個參賽席次，已超越上屆東京奧運的5席，並有望繼續增添門票。射擊的6席，也是我國截至目前拿下17席中單一運動最多席次。