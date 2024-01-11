飛靶奧運資格賽12日登場 劉宛渝接力拚門票
「證件妹」吳佳穎今天射下女子25公尺手槍巴黎奧運門票，而另一批台灣好手也將在科威特舉行的飛靶亞錦賽上陣，中華民國射擊協會秘書長陳武田今天看好，劉宛渝有機會為台灣再添席次。
台灣射擊代表隊1月分批前往雅加達、科威特參加單項亞錦賽暨奧運資格賽，飛靶亞錦賽將在明天揭開序幕，先前為台灣拿下飛靶奧運席次的楊昆弼、林怡君、李孟遠，這次僅李孟遠參賽，與男子不定向飛靶的莊翰霖、女子不定向飛靶的劉宛渝已在昨天啟程，在抵達當地後，今天先到比賽現場適應環境。
李孟遠接受中央社記者訪問時表示，主要希望透過以賽代訓方式，汲取國際賽的決賽經驗。
台灣射擊代表隊包括吳佳穎今天遞補獲得25公尺手槍席次在內，累積已取得6席奧運參賽資格，確定超越上屆東京奧運。
飛靶亞錦賽這次各項目將各發出2張奧運門票，陳武田期待，有更多台灣好手能獲取資格，他特別點名曾在2019年拿坡里世大運奪得隊史首金的劉宛渝，很有機會在這次奧運資格賽，為台灣搶下席次。
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