足球／曾帶領貝克漢征戰世足 名教頭埃里克森宣布剩一年壽命

據英國「BBC」報導，曾經領軍英格蘭足球隊於2002及2006年世足賽踢進8強的著名教頭埃里克森(Sven-Goran Eriksson)，在接受媒體訪問時表示，「我得了一場很嚴重的病，若情況好的話大約一年可活，情況壞的話可能更少。」不過，他也說了，「我會盡我所能去對抗病魔。」

現年75歲來自瑞典的埃里克森，2000年10月成為「三獅軍團」英格蘭國家隊首位外籍教頭，2002年領軍貝克漢(David Beckham)、歐文(Michael Owen)當紅球星征戰在韓國及日本舉行的世界盃，從死亡之組打敗強敵阿根廷殺進16強淘汰賽，擊敗丹麥進軍8強後，以1：2敗給當年冠軍巴西而遭到淘汰，但一雪過去兩屆不佳表現，讓埃里克森聲名大噪。2004年再帶領英格蘭在歐國盃挺進8強，2006年世界盃仍維持8強表現，但在世足賽結束後，他就提前請辭，結束在英格蘭帶隊生涯。

2010他再度現身世界盃，這次換成帶兵象牙海岸，只可惜球隊小組賽淘汰未能挺進16強。而他生涯在職業隊執教也有出色表現，特別執教葡萄牙本卡菲期間，有三度奪下葡甲冠軍，後來也曾在亞洲地區中國職業隊及菲律賓帶兵。

埃里克森名字雖漸被淡忘，但今天他在接受瑞典電台訪問時，表明自己得了末期胰臟癌，只剩約一年壽命，再度喚起大家對他的記憶。英國各大媒體均顯著報導此事，表達對他的敬意。