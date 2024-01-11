大馬羽賽／再現「死亡反拍」 戴資穎誠實說：敲框了

過去在馬來西亞公開賽打下4冠，我國「一姊」戴資穎尋求第5冠再進一步，她只花34分鐘就以21：7、21：11拍下泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），第二局一次再現「死亡反拍」更讓布莎南表情盡顯無奈，不過小戴誠實說，神奇一拍其實「敲框」，只是轉播看不太出來。

世界排名第4的小戴，過去和世界排名19的布莎南已交手19次，小戴除取得16勝3敗優勢，且在2014年後就未嘗敗績，今天更以直落二打下對戰15連勝，且近14戰一局未失，儼然成為布莎南「天敵」。

今天首局只讓對手拿下7分，小戴第二局仍一路領先，8：3時更反守為攻，面對布莎南連續攻擊，小戴以反手拍將球送到對角，讓布莎南傻在現場，小戴還舉手和對手致意。

昨天首輪就有「死亡反拍」畫面，小戴透露自己都不知道怎麼打出神奇一拍；今天招牌反手拍再有美技表現，小戴卻透露，其實有特別狀況，她笑說：「我本來是要打那邊沒錯，但是跟我想的位置不太一樣，然後有敲框可能看不見。」

強勢晉級8強的小戴，明天對手已經出爐，世界排名第6的中國大陸女將何冰嬌在3局大戰逆轉自家人王祉怡，取得對決小戴機會。