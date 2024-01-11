花式滑冰／「滑冰甜心」本田真凜將退役 透露獲淺田真央鼓勵

日本「滑冰甜心」本田真凜本月初宣布在本賽季結束後退役，今天在東京都召開記者會表示即使揮別賽場也會持續滑冰，同時透露前花滑女將淺田真央鼓勵她「保持自信向前邁進」。

日本富士新聞網報導，本田真凜現年22歲，曾拿下2016年世界青少年花式滑冰錦標賽女單金牌，於隔年來台灣時奪下2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽的女單銀牌。

她從2015年起連續9年闖進日本花滑界等級最高的全日本花式滑冰錦標賽。2023年12月她帶著右骨盆的傷勢最後一次參加這項賽事，並以28名作收。

本田今天在記者會上面帶微笑感謝許多人的支持，說明「大學4年級時決定脫離競技賽事，我在全日本花式滑冰錦標賽前就在想也許這就是最後一次出賽」。

另外，本田透露決定退役時，2010年溫哥華冬奧女單銀牌得主淺田真央向她說「真凜能夠堅持到最後是非常不容易的事情。面對新的開始，保持自信決心向前邁進就好」。

而本田目前正在跟日本現役滑冰男單名將宇野昌磨交往，她被問到交往是否順利時僅回答「是」。

談到退役後的狀況，本田表示「自己相當喜歡滑冰，只要能繼續滑，大家想看的話之後也會繼續滑下去」，也透露不排斥在演藝圈嘗試新事務。

本田真凜共有5個兄弟姐妹，本田真凜排行老三，她的妹妹是演員本田望結，曾經出演過日劇「家政婦女王」。