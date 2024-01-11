網球／要有時間觀念！網壇新規可終止熬夜戰

不要再有球迷與球員一起痛苦的熬夜大戰！網壇年度巡迴賽宣布新規，巡迴賽單日一場地不超過5戰，嚴防晚上11點後才開打的比賽。網球畢竟是沒有時間限制的賽事，只要未分勝負就會延遲，前年墨西哥巡迴賽就發生一場當地時間凌晨快5點才打完的比賽，按新規定，未來晚場將於7點半開戰，除非主辦特殊允許，否則當日末戰於11點前得開始。

新規晚場準時開打

根據英國廣播公司報導，網壇年度巡迴賽公布新規，將於2024新賽季的ATP（男）、WTA（女）巡迴賽推行，單日單一場地不能超過5戰，晚場最遲得於7點半開打，建議提早在6點半開始，當日最終戰的開打時間不能晚於11點，除非主辦有特殊允許，例如受到當地文化與天氣因素影響，不得已才能在晚間11點後允許開打。

這項改制也是因應網球比賽的特殊性，不同於籃球與足球有時間限制，棒球雖無時間限制，但單日同一球場通常僅會安排一個晚場，網球特別在單日會有多場比賽接續開打，本質又是要分出勝負的賽事，比賽時間難預測，（五盤規則制）快的比賽可能直落三就結束，慢的也可能盤數戰平，關鍵末盤又遇到搶七打滿的情況。

熬夜戰到天明

若是當日晚場都是冗長的大戰呢？根據外媒報導，前年（2022）的墨西哥巡迴賽就發生過，晚場連續3場馬拉松大戰，通通打超過3小時，導致最後一場的德國好手澤瑞夫迎戰美國人布魯斯比開始前，就已經是跨日的凌晨1點半，而雙方又打超過3小時，最終比賽結束時，當地時間已是清晨4點55分，球員與現場球迷都累垮。

至於大滿貫賽事也有其應對方案，也是因為過往遇到熬夜戰，超級名將墨瑞於去年澳網也上演打到凌晨4點的戲碼，他抨擊這根本是鬧劇。澳網今年就宣布，晚場將於7點開打，為了讓夜戰準時舉行，下午在主球場只會排2場比賽。另外，大滿貫賽的溫網是唯一有「時間觀念」的賽事，他們實施宵禁：比賽在晚間11點就告終。

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