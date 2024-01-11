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射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

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射擊／吳佳穎奪25公尺手槍奧運資格 我射擊項目第6席

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
吳佳穎在25公尺手槍項目為我國贏得第17席奧運參賽資格。 聯合報系資料照
吳佳穎在25公尺手槍項目為我國贏得第17席奧運參賽資格。 聯合報系資料照

我國兩屆奧運射擊國手「證件妹」吳佳穎，今天在印尼雅加達舉行的2024亞錦賽暨巴黎奧運亞洲區資格賽中，於女子25公尺手槍決賽中射出第5名的成績，在南韓選手已於日前取得滿席資格的情況下，吳佳穎與印度選手也順利搶下此賽事唯二的兩張巴黎奧運門票，為我國贏得第17席奧運參賽資格。

連續兩屆奧運會都披上國手戰袍代表我國出賽的吳佳穎，去年在杭州亞運為我國贏得一面10公尺空氣手槍女團銅牌，而之後她也將目標擺放在爭取奧運資格上，並隨隊參與這次在雅加達舉行的奧運資格賽。

在女子25公尺手槍資格賽中，吳佳穎先是在昨天的慢射射出288分排名第14名，今天上午登場的快射她則是射出292分，最終以總分580分壓線晉級決賽。

而決賽8名參賽選手分別為南韓選手3人、印度1人、新加坡2人、菲律賓1人與吳佳穎，其中南韓在日前已經取得該項目滿席門票的情況下，奧運門票也形成5搶2的局面，最終吳佳穎也在8名選手中以第5名作收，扣除排在前頭的3名南韓選手，與印度選手攜手取得巴黎奧運參賽資格，也成為繼田家榛後，第二位取得奧運女子25公尺手槍參賽資格的我國好手，也是射擊運動項目的第6個奧運席次。

對於取得巴黎奧運參賽資格，吳佳穎也在個人社群上表示，雖然壓力很大，但她還是不會放棄，因此這段時間經過教練的建議，也讓自己的身心調整到最佳狀態，作息正常，迎戰接下來的挑戰，非常開心能夠拿到25公尺奧運席位，接下來將繼續為10公尺空氣手槍的奧運資格做準備。

吳佳穎 田家榛 亞運

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