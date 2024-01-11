澳網／籤表出爐 球王運氣不錯 球后前兩輪超硬恐碰2前任冠軍

即將在14日開打的澳洲網球公開賽會內賽在今天公布單打籤表，其中波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）將在前兩輪遭遇嚴苛挑戰，除了首輪要對上2020年冠軍珂寧（Sofia Kenin）外，第二輪還將碰上2016年冠軍柯波兒（Angelique Kerber）或是前年闖進澳網決賽的美國名將柯林斯（Danielle Collins）。

去年澳網在第四輪止步的世界球后斯威雅蒂，今年將繼續力拚生涯首座澳網冠軍，不過在今天公布的女單籤表中她卻是籤運不佳，在前兩輪都將面臨前任冠亞軍的考驗，其中在首輪斯威雅蒂就將對上2020年在澳網拿下生涯首座大滿貫冠軍的美國好手珂寧。

波蘭世界球后斯威雅蒂前兩輪對手超硬！ 法新社

即使過了第一關，斯威雅蒂在第二輪還可能碰上前德國球后柯波兒以及柯林斯兩位前澳網冠亞軍好手，其中柯林斯在2020年女單4強賽就曾擊敗斯威雅蒂，這也是斯威雅蒂至今為止在澳網的最佳成績，今年要力拚生涯首冠可說是從首輪就是考驗連連。

反觀今年將挑戰男單連霸、生涯第11冠的世界球王約克維奇（Novak Djokovic），在前段籤表中似乎就未遭遇太多挑戰，除了在第三輪可能遭遇墨瑞（Andy Murray）外，8強則是可能與去年爭冠對手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）提前碰頭，而男單幾名重點選手也都預計將在8強賽後才有機會交鋒。