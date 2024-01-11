大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

延續過往一面倒對戰優勢，我國「一姊」戴資穎今天在馬來西亞公開賽第二輪面對泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），首局只讓對手拿下7分，第二局也完全掌控戰局，順利以21：7、21：11奪下對戰15連勝，女單8強就位。

小戴目前世界排名第4，布莎南世界排名第19，過往兩人19度交手，小戴除取得16勝3敗優勢，且在2014年後就未嚐敗績，已打下交手14連勝。

今天尋求15連勝，小戴首局就打出壓制性，2：1時一波5：0拉開差距，接續又有兩波連拿5分攻勢，以21：7先下一城。

第二局小戴仍取得一路領先，8：3時面對布莎南連續攻擊，小戴直接反手拍回球到對角線，讓布莎南傻在現場，小戴還舉手和對手致意。

技術暫停時小戴取得11：7領先，恢復比賽後第一球又展現「神手感」，精準壓線球讓布莎南浪費一次挑戰機會；小戴接續在網前對峙、虛攻都能換成分數，直接以7：0攻勢鎖定勝利，最終就以21：11拿到8強門票。

不只打下對戰15連勝，連同今天勝場，小戴面對布莎南的最近14戰都是直落2奪勝，儼然成為布莎南「天敵」。