快訊

恭喜！堂本剛宣布結婚 娶女偶像桃色幸運草Z百田夏菜子

大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

桃機三航廈屋頂面積相當3座大巨蛋 16支巨柱吊裝挑戰大

大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎輕鬆直落二，拿下對戰布莎南15連勝。 圖／Badminton提供
戴資穎輕鬆直落二，拿下對戰布莎南15連勝。 圖／Badminton提供

延續過往一面倒對戰優勢，我國「一姊」戴資穎今天在馬來西亞公開賽第二輪面對泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan），首局只讓對手拿下7分，第二局也完全掌控戰局，順利以21：7、21：11奪下對戰15連勝，女單8強就位。

小戴目前世界排名第4，布莎南世界排名第19，過往兩人19度交手，小戴除取得16勝3敗優勢，且在2014年後就未嚐敗績，已打下交手14連勝。

今天尋求15連勝，小戴首局就打出壓制性，2：1時一波5：0拉開差距，接續又有兩波連拿5分攻勢，以21：7先下一城。

第二局小戴仍取得一路領先，8：3時面對布莎南連續攻擊，小戴直接反手拍回球到對角線，讓布莎南傻在現場，小戴還舉手和對手致意。

技術暫停時小戴取得11：7領先，恢復比賽後第一球又展現「神手感」，精準壓線球讓布莎南浪費一次挑戰機會；小戴接續在網前對峙、虛攻都能換成分數，直接以7：0攻勢鎖定勝利，最終就以21：11拿到8強門票。

不只打下對戰15連勝，連同今天勝場，小戴面對布莎南的最近14戰都是直落2奪勝，儼然成為布莎南「天敵」。

戴資穎

延伸閱讀

大馬羽賽／戴資穎領銜 5組台將過頭關

大馬羽賽／傷勢還在復原中 戴資穎新年務實許願：身體健康

大馬羽賽／挑戰第5冠開紅盤 戴資穎退世界第9奪新年首勝

羽球／戴資穎大馬賽首輪對決張蓓雯 外媒點出1項神紀錄

相關新聞

大馬羽賽／狂！對布莎南15連勝 戴資穎8強就位

延續過往一面倒對戰優勢，我國「一姊」戴資穎今天在馬來西亞公開賽第二輪面對泰國布莎南（Busanan Ongbamrung...

大馬羽賽／依約請東宗吃飯「報恩」 小戴新年許願健康

國際羽壇新賽季從馬來西亞公開賽點燃戰火，歷年累積4冠的我國「一姊」戴資穎，昨天首戰以23：21、21：19擊敗世界排名第...

桌球／WTT杜哈球星挑戰賽 高承睿闖進32強

台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄今天展開新賽季首場賽事，世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽杜哈站女雙首輪以1比3輸給歐洲聯...

大馬羽賽／戴資穎領銜 5組台將過頭關

馬來西亞公開賽今天結束第一輪所有賽程，中華隊7組台將由「一姊」戴資穎領軍，包括男單「左手重砲」林俊易和男雙李哲輝／楊博軒...

桌球／WTT杜哈球星挑戰賽 林昀儒陳思羽混雙首輪出局

台灣桌球一哥林昀儒與陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）球星挑戰賽杜哈站混雙首輪上陣，以2比3敗給韓國組合張禹珍與田...

大馬羽賽／王子維遭逆轉 林俊易晉級男單16強

台灣「羽球一哥」周天成、王子維相繼淘汰後，身為男單希望的「左手重砲」林俊易今天以21比17、21比13擊敗泰國好手王高倫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。