大馬羽賽／小戴首戰勝出 新年許願健康

國際羽壇新賽季從馬來西亞公開賽點燃戰火，歷年累積4冠的我國「一姊」戴資穎，昨天首戰以23：21、21：19擊敗世界排名第9的美籍華裔女將張蓓雯，新年勝場開張後許下新年願望，盼生涯最後賽季保持身體健康。

29歲的小戴上季以年終賽金盃完美收尾，預告將在巴黎奧運後退役，透露目前身體狀況只能算「普通」，去年傷勢還在復元階段。

目前世界排名第4的小戴，去年底兩度因傷退賽，在日本熊本大師賽對決張蓓雯，就是打到第3局傷退，不過年終賽在逆境下登頂，尤其4強賽演出史詩級大逆轉、淘汰南韓「世界球后」安洗瑩，成為生涯經典一戰。

小戴年終賽能從分組賽出線，有賴印尼好手東宗分組壓軸戰擊敗南韓好手金佳恩，小戴在馬來西亞公開賽開打前特別請東宗吃飯，她說：「上次年終賽有媒體問我，是不是應該請她吃飯，我說可以，說了要做到。」

馬來西亞公開賽是小戴戰績最亮眼的賽事之一，2013年首度登頂，2017到19年完成3連霸，這次挑戰第5冠開出紅盤，今天將和泰國好手布莎南上演生涯第20度對決；小戴除了對戰16勝3敗絕對優勢，2014年後更是14連勝。