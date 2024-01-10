澳網／約克維奇再列頭號種子 力拚超狂完美紀錄

本周日將點燃戰火的澳網，官方今天公布男單和女單種子序，男子組由10冠得主、塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）領銜，女單由波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）擔綱頭號種子，尋求衛冕的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）名列第2種子。

36歲的小約除在墨爾本打下史無前例的10座金盃，個人還保有一項驚人紀錄，過去只要他名列頭號種子，在澳網勝率是完美的百分之百，歷年已累積42勝0敗，今年能否延續超狂紀錄成當然焦點。

男單和女單種子各有32名，男單2到10種子依序是西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）、義大利新星辛納（Jannik Sinner）、俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）、德國奧運金牌澤瑞夫（Alexander Zverev）、希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、丹麥小將魯內（Holger Rune）、荷蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）和「地主」德米納爾（Alex de Minaur）。

女單3到10種子依序是哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）、美國名將高芙（Coco Gauff）、美國皮古拉（Jessica Pegula）突尼西亞加博（Ons Jabeur）、去年溫布頓奪冠的捷克萬卓索娃（Marketa Vondrousova）、希臘「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari）、捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）和巴西代表瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia）。

會內籤表抽籤儀式將在明天舉行。