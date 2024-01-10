大馬羽賽／新年新希望 務實戴資穎許願：身體健康

國際羽壇新賽季在吉隆坡展開，我國「一姊」戴資穎今天迎接新年首戰，順利以23：21、21：19擊敗世界排名第9的美籍華裔女將張蓓雯，馬來西亞公開賽首勝入袋，她也務實許下新年目標，盼最後一個賽季保持身體健康。

29歲的小戴已預告巴黎奧運後退役，今年等於生涯最後一個賽季；新年從過往有輝煌歷史的馬來西亞公開賽出發，小戴今天面對張蓓雯雖錯過首局4個局點機會，仍在開賽40分鐘後以直落2拍下對手，取得13度交手的第10勝。

2023年賽季以年終賽金盃完美收尾，戴資穎新賽季開紅盤，但她透露身體狀況只能算「普通」，去年底的傷勢還在復原階段。

小戴上一次和張蓓雯交手是去年11月的日本熊本大師賽，當時小戴就是打到第3局選擇退賽，年終賽能帶著恢復中的身體奪冠，尤其4強賽演出史詩級大逆轉、淘汰現任南韓「世界球后」安洗瑩，成為生涯經典一戰；小戴年終賽能從分組賽出線，還有賴印尼好手東宗擊敗南韓金佳恩，小戴昨天特別作東請東宗吃飯，留下場外可愛合影。