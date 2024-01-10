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岡山國中奪市中運田徑總錦標冠軍 1600公尺混合破大會

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
岡山國中田徑隊市中運締造女子組田徑總錦標五連霸，成為高雄市田徑搖籃。圖／岡山國中提供
岡山國中田徑隊市中運締造女子組田徑總錦標五連霸，成為高雄市田徑搖籃。圖／岡山國中提供

岡山國中田徑隊在113年高雄市中等學校運動會創佳績，勇奪10面金牌、7面銀牌與4面銅牌，其中1600公尺混合接力更打破了大會記錄，並包辦國中男子、女子田徑總錦標第一名，締造女子組田徑總錦標第五連霸，成為高雄市田徑項目搖籃。

岡山國中田徑隊在今年市中運表現亮眼，其中1600公尺混合接力項目，選手李祐財、吳佳穎、王莉雅與楊松穎跑出佳績，以3分48秒85成績，打破原紀錄3分52秒87，成為最強組合。

李佑財拿到1500公尺、2000公尺障礙與混合1600公尺接力比賽三面金牌，中距離賽跑爆發力高。他在國男組2000公障礙賽更是跑出第一，打破哥哥李祐宸保持的記錄，以6分28秒32奪金，兩兄弟都是岡山國中田徑隊培育出的優秀選手。

李祐財總是在田徑場上揮汗練習，就為了突破自己的極限。他說自己成績還要再超越，未來希望能為高雄市、為台灣爭光，成為最優秀的運動員。他感謝教練黃奕達、蘇碧鴻平時扎實訓練與鼓勵。

吳佳穎摘下下400公尺、800公尺與1600公尺接力、1600公尺混合4面金牌，以及400公尺接力銀牌。她說，原本賽前400公尺項目抱著必破大會決心，但最後可惜差了點，但也寫下自己最佳成績，期許接下來的港都盃、青年盃與全中運都有更好的表現與突破，讓自己更上一層。

王莉雅在市中運拿下100公尺跨欄、400公尺跨欄、400公尺接力、1600公尺接力及混合1600公尺接力4金1銀，她感謝教練的帶領，兼顧隊員們課業與訓練，讓自己生活有重心，作息有規律。

岡山國中校長徐東弘說，田徑隊在近兩年的全國中等學校錦標賽、港都盃、青年盃與全國中等學校運動會等，多次拿到個人項目前3名與團體獎項前3名，都讓全國見識高雄田徑發展的實力。

教練黃奕達說，岡山國中田徑隊不但勤練創佳績，更是用心課業。隊員平時周二與周五早上晨練，周一至周五下午依專訓時間做訓練。賽前一個月，利用周六移地訓練，讓選手有更好的狀態及模擬比賽情境。很感謝校長、學校團隊與家長會的支持，讓田徑隊能無後顧之憂，全力以赴。

岡山國中田徑隊吳佳穎、王利雅、楊松穎、李祐財（左至右）以3分48秒85成績，打破原紀錄3分52秒87，獲得高市中運1600公尺混合接力金牌。圖／岡山國中提供
岡山國中田徑隊吳佳穎、王利雅、楊松穎、李祐財（左至右）以3分48秒85成績，打破原紀錄3分52秒87，獲得高市中運1600公尺混合接力金牌。圖／岡山國中提供
岡山國中田徑隊在高雄市中運勇奪男女田徑總錦標第一名。圖／岡山國中提供
岡山國中田徑隊在高雄市中運勇奪男女田徑總錦標第一名。圖／岡山國中提供

田徑 吳佳穎 全中運

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